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Diyarbakır'da arı kovanı anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.04.2020 18:31 | Son Güncelleme

Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da iki komşu aile arasında arı kovanı anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sur ilçesine bağlı kırsal Ali Bardak Mahallesinde Abdulbaki, Veysi, Okan ve Selman İ. ile komşuları Abdullah, Suat ve Mehmet Ali Y. arasında arı kovanı anlaşmazlığı nedeniyle sopalı ve bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada yaralanan Abdullah, Suat ve Mehmet Ali Y. ile Abdulbaki ve Veysi İ. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Abdullah Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kavgaya karışanlardan Selman ve Okan İ'yi gözaltına aldı.

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1 ölü 4 yaralı Diyarbakır Kavga Sur İlçesi

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