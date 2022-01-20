YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı

Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı

20.01.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da askeri helikopter rahatsızlanan kadın için havalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Lice ilçesinde hasta kadın, askeri helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

İlçe merkezinde yaşayan 33 yaşındaki H.Y'nin göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşaması üzerine ailesi durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.

Valilik koordinesinde İl Jandarma Komutanlığından havalanan askeri helikopter, etkili kar sebebiyle yolu kapanan ilçeye iniş yaptı.

Sağlık ve jandarma ekiplerinin desteğiyle helikoptere alınan H.Y, ulaştırıldığı Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulunduDiyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 20 Ocak Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:25
Öğle
12:35
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:55

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Perşembe

Halk Eczanesi
Sur
Şilbe Yolaltı Eczanesi
Yenisehir
Ayşin Eczanesi
Baglar
Özdeniz Eczanesi
Baglar
Liman Eczanesi
Baglar
Erdinç Eczanesi
Kayapinar
Elif Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Konyaspor-Adana Demirspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

Niğde'de ilaç yazdırmak istediği doktoru darbeden kişi yakalandı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

İzmir'de köylerdeki öğrenciler için tasarlanan "teknoloji otobüsü" yola çıktı

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Samsunspor sezon sonu ilk 4'te yer almayı istiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.