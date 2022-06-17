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Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

17.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 12 katlı binanın 8. katındaki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 8. katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada bulunanların güvenli bir şekilde dışarı çıkmalarını sağladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, bir süre sonra söndürüldü.

Dumandan etkilenenlere, sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.

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