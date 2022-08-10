Diyarbakır'da bir kişi kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldürdü

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kendisini pompalı tüfekle yaralayan kişiyi bıçakla öldüren zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.M, Şirinevler Mahallesi'ndeki evinde H.K'nin (42) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu hafif yaralandı. S.M. de evdeki ekmek bıçağıyla H.K'ye saldırıda bulundu.

Ağır yaralanan H.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.M, saldırıda kullandığı bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.



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