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Diyarbakır'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

05.04.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 3 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merkez Sur ilçesinde Ergün Arslan'ın darbedilip bıçaklanması ve yaralı halde sokakta gezdirilmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerce yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen ve aralarında suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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