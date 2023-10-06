Diyarbakır'da bir taksici iki meslektaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 2 taksi durağı arasındaki mesafelerden kaynaklı taksiciler arasında husumet meydana geldi.

Aynı mahallede seyir halindeki taksici Halit Boğa, diğer duraktan 2 taksici tarafından yolu kesilerek durduruldu ve bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Boğa, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan taksicilerin yakalanması için çalışma yapıyor.

