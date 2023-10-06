YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da bir taksici iki meslektaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

Diyarbakır'da bir taksici iki meslektaşının bıçaklı saldırısında yaralandı

06.10.2023 15:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir taksi şoförü, iki meslektaşının bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde 2 taksi durağı arasındaki mesafelerden kaynaklı taksiciler arasında husumet meydana geldi.

Aynı mahallede seyir halindeki taksici Halit Boğa, diğer duraktan 2 taksici tarafından yolu kesilerek durduruldu ve bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Boğa, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan taksicilerin yakalanması için çalışma yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıBurdur’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
İki günde 9’uncu yangın çıktı, mahalleli tedirgin olduİki günde 9’uncu yangın çıktı, mahalleli tedirgin oldu
Gaziantep ve Hatay’ın yöresel lezzetleri Afyonkarahisar’da görücüye çıktıGaziantep ve Hatay’ın yöresel lezzetleri Afyonkarahisar’da görücüye çıktı
Anahtar Kelimeler:
Taksici Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 6 Ekim Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:12
Öğle
12:12
İkindi
15:28
Akşam
18:03
Yatsı
19:18

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Cuma

Emir eczanesi
Hazro
Yesilçinar eczanesi
Cinar
Çüngüs eczanesi
Cungus
Lice eczanesi
Lice
Karaz eczanesi
Kocakoy
Çuhadar eczanesi
Baglar
Doğru eczanesi
Baglar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Yolcu gemisi ve iskele arasındaki boşluğa düştü! Annesi çığlık çığlığa yardım istedi

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Rahatlık, tarz, konfor bir arada! Camper'ın sevilen modeli indirimde

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Londra'da kedi bakıcısı! İş gününü paylaşınca...

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.