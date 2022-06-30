Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar Mahallesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz