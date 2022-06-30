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Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı

30.06.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da çıkan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beşpınar Mahallesinde 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 1'i ağır 13 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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