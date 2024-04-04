Diyarbakır'da çocukların sokakta yaralı bulduğu kedi BİLSEM'in "Einstein"ı oldu

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, zihinsel kapasitesi yüksek, üstün yetenekli çocuklara eğitim verilen BİLSEM'de öğrenciler, sokakta ayaklarından yaralı, gözlerinde enfeksiyon olan bir kedi yavrusu buldu.

Çocukların merkeze getirdiği ve "Einstein" adını verdiği kedinin tedavisi sağlandı.

Öğrenciler kedinin bakımını üstlenmek için öğretmenlerinden yardım istedi.

Beslenme, aşı ve bakımları tamamen öğrencilerin ve öğretmenlerin sorumluluğunda olan Einstein, zamanla merkezdeki çocuklarla derslere ve bilim laboratuvarına da girmeye başladı.

Zamanının çoğunu öğrencilerle derse girip, sıraların üzerinde yatarak ya da koridorlarda dolaşarak geçiren Einstein, kimi zaman da idarecilerin odasında uyuyarak dinleniyor.

"MERKEZİN BİR PARÇASI OLDU"

BİLSEM Müdürü Nureddin Üren, AA muhabirine, merkez olarak fen laboratuvarı, müzik, matematik, resim, zeka oyunları ve deneylerle çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlarken hayvan sevgisini küçük yaştaki çocuklara kazandırmayı da amaç edindiklerini söyledi.

Sahiplendikleri kedinin merkeze gelen bazı öğrenciler tarafından sokakta yaralı halde bulunduğunu ifade eden Üren, bulduklarında kedinin ayaklarının ve gözlerinin kötü durumda olduğunu aktardı.

Üren, "Bize getirdiler, öğretmenleriyle bu kediyi beslemek istediklerini söylediler. Oktay hocamız çocuklarla birlikte kediyi hemen veterinere götürüp bütün bakımlarını yaptırdıktan sonra buraya getirdi. Çocuklarımız onu bırakmak istemedi." dedi.

Bilim ve Sanat Merkezine uygun olarak çocukların kediye "Einstein" ismini verdiğini belirten Üren, kedinin sınıflara girdiğini, masalara çıktığını anlattı.

Üren, "Merkezin bir parçası oldu. Çocukların empati yeteneğini geliştirdi. Hayvanların korunması ve bakımı için de bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Biz Einstein ile çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki öğretmenlerden Oktay Karaman, sahiplendikleri kedinin çocuklarla olan iletişiminin ve çocukların ona olan sevgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Karaman, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, yaşamın hayvanlar ve bitkilerle bir bütün olduğunu ifade ederek, bunu çocuklara da aşılamak için güzel bir süreç yaşadıklarını belirtti.

"BİZE HAYVANLARI SEVMEYİ ÖĞRETTİ"

Merkezde eğitim gören öğrencilerden Türkan Kaymaz (11), sahiplendikleri kediyi çok sevdiklerini söyledi.

Kaymaz, "Bize hayvanları sevmeyi öğretti. Tenis oynadığımızda topumuzu alıyor ve bir daha vermiyor. Burada bizi eğlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Zehra Betül Çaça (10), "Einstein"ı çok sevdiğini, onu beslediklerini belirterek, BİLSEM'de kendilerini arkadaş oldukları kedinin karşıladığını dile getirdi.

Ali Miran Binay (11) ders işlerken masalara uzanan kediyi sevdiklerini, onunla güzel zaman geçirdiklerini aktardı.





