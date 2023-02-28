Diyarbakır'da depremde yıkılan binaların molozlarının bulunduğu alanda önlem alınıyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 7 bina ile acil yıkım kararı verilen binaların yıkımından sonra çıkan molozların bulunduğu alanın çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla çalışma yapılıyor.

Merkez Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'ndeki hafriyat atıkları, kontrol yönetmeliği çerçevesinde çevreye ve yer altı sularına zarar vermeyecek şekilde stoklanıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, molozlardan yer altı sularına sızıntıyla asbestin karışmasını önlemek amacıyla zemine kil serip sıkıştırma yapıyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri ise alanda zararlılara karşı biyosidal çalışma ile dezenfekte işlemi yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı aydınlatma çalışması yaparak kameralarla güvenliği sağlarken, polis ekipleri de alanda görev alıyor.

Hukuki sürecin sona ermesinin ardından alanda ayrıştırma işlemi yapılacak.

