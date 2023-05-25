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Diyarbakır'da depremzede çocuklar için Bilim Şenliği düzenlendi

25.05.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da depremzede çocuklar için düzenlenen Bilim Şenliği başladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde, TÜBİTAK tarafından çocukların yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olmak üzere yapılan "bilim her yerde" çağrısı üzerine, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce merkez Kayapınar ilçesindeki konteyner kentte şenlik düzenlendi.

Konteyner kentten sorumlu olan Kaymakam Muhammet Fatih Aydın tarafından açılışı yapılan şenlikte, uzman öğretmenler çocuklarla oyunlar oynadı, deneyler gerçekleştirildi.

Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezinde bilişim teknolojileri öğretmeni Turgay Çeken, 11 çadırda farklı etkinliklerin yapılacağı şenliğin 3 gün devam edeceğini söyledi.

Çeken, konteyner kentteki öğrencilere yönelik farklı içerikte bilimsel, robotik, sanatsal etkinlikler düzenlendiğini kaydetti.

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Diyarbakır çocuklar konteyner

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