Diyarbakır’da depremzedeler için 18 atölyenin yapımına başlandı

6 Şubat tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli yıkıcı depremlerin sanayi ve işgücü üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünce geliştirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı” çerçevesinde Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğünün hazırladığı "Diyarbakır OSB İşlik Projesi" için ilk kazma vuruldu. Diyarbakır OSB’de bin 50 kişinin istihdam edileceği 22 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek olan 18 atölyeden 10’u biner, 8’i 500’er metrekarelik olacak.

"TOPLAMDA 85 MİLYON 300 BİN LİRALIK BİR PROJEDİR"

Atölyelerin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Su, proje için toplamda 85 milyon 300 bin lira ayrıldığını belirterek, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Bölgesel Kalkınma Acil Eylem Programı dahilinde yaptığı çalışmaya biz de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak bir proje sunmuştuk. Projemizde yaklaşık 22 bin metrekarelik alanda depremde zarar görmüş iş adamlarımıza ve özellikle tekstil sektöründe zarar görmüş iş yerleriyle ilgili birinci planda onlara verilmek üzere atölyeler yapmak üzere bir proje yaptık. Bunu bakanlığımız ve kalkınma ajansına gönderdik. Yaptığımız proje kabul edildi. Toplamda 85 milyon 300 bin liralık bir projedir. Bunun 54 milyon lirası kalkınma ajansımız tarafından karşılanıyor. Geri kalan kısmını da OSB olarak biz karşılıyoruz” dedi.

OSB yönetimine projeye katkıları için teşekkür eden Vali Su, “İnşallah 22 bin metrekare alan üzerinde 18 adet atölye yapıyoruz. 18 adet işliğin 10 tanesi bin metrekarelik, 8 tanesi de 500’er metrekarelik olacak. Ama bunlar modüler olduğu için büyütme imkanımız da olabilecek. Özellikle başta ifade ettiğim gibi depremde zarar görmüş iş yeri sahiplerine birinci etapta tekstilde iş gören firmalarımız olmak üzere, diğer küçük işletmelerimize yaptığımız işliklerden yer vererek onları yeniden istihdam yapmaya yönlendirmiş olacağız. Bu alanda yapacağımız 18 işlikte bin 50 depremzede kardeşimiz öncelikli olmak üzere istihdamını da sağlamış olacağız. Bu çerçevede bu güzel projeyi hazırlayan OSB yönetimindeki arkadaşlarımıza, kalkınma ajansındaki kardeşlerimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel projenin ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

