Diyarbakır'da dünya mutfağını öğrenerek iş hayatına hazırlanıyorlar

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Gastronomi Laboratuvarı'nda öğrencilerin yöre yemeklerinin yanı sıra dünya mutfağını uygulamalı olarak öğrenmeleri sağlanıyor.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümünde öğrencilere, mart ayında hizmete giren ve endüstriyel mutfak ekipmanları ile uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Gastronomi Laboratuvarı'nda bölgenin coğrafi işaretli Diyarbakır nardan aşı ile kuru ve içli köftenin de bulunduğu çok sayıda lezzetinin yanı sıra Kore yemeklerinden bibimbap, Filistin'e özgü falafel, Hindistan'a özgü jalebi, Fransızların ünlü yemeği cordon bleu gibi dünya mutfağı da uygulamalı olarak öğretiliyor.

Öğrenciler aldıkları eğitimle iş hayatına hazırlanıyorlar.

Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Cüneyt Ateş, AA muhabirine, 2010 yılında kurulan bölümden şimdiye kadar 500 öğrencinin mezun olduğunu, 168 öğrencinin eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Mart ayında hizmete giren Gastronomi Laboratuvarı'nda da yöresel lezzetler, pastane ürünleri, soğuk ve ziyafet yemekleri ile dünya mutfağını uzman öğretim elemanları eşliğinde 25 öğrencinin aynı anda uygulamalı olarak öğrendiğini kaydeden Ateş, birçok yeni yemek tasarımlarının da yapıldığını bildirdi.

- "Arjantin'den Uzak Doğu mutfağına her yemeği öğretiyoruz"

Öğrencilere pişirme tekniklerinin hepsini öğrettiklerini belirten Ateş, "Sadece yöresel değil, dünya mutfağını da Arjantin'den Uzak Doğu mutfağına kadar neredeyse her yemeği öğretiyoruz." ifadesini kullandı.

Farklı meslek dallarında çalışanların da bölüme rağbet gösterdiğini kaydeden Ateş, şöyle konuştu:

"Öğretmenler, doktorasını yapanlar, polisler, avukatlar ve ev kadınları özel ilgi alanlarına göre öğrenci olarak bu mesleği öğrenmek istiyor. Öğrenciler mezun olunca birçok sektörde dolgun ücretle rahat iş bulabiliyor. Burada yetiştirdiğimiz öğrencileri sadece Diyarbakır'da değerlendirmiyoruz. İsteyen öğrencilerimiz turizm bölgelerinde de rahat bir şekilde çalışabiliyor. Öğrenci buradan mezun olduğu zaman bir usta kıvamında hem Diyarbakır'da hem de turistik bölgelerde rahat bir şekilde iş bulabiliyor. Mesela az önce bir öğrencimize 7 bin liralık bir iş teklifi geldi. Böyle örneklerimiz çok fazla."

- "Meksika'dan Kore mutfağına kadar pek çok yemeği öğrendik"

Öğrencilerden Berivan Karataş, dünya mutfağını tanımak ve ilerde iyi bir aşçı olmayı planladığı için bu bölümü tercih ettiğini söyledi.

Mutfakla uğraşmak, yemek yapmak, yeni yemekler denemekten mutluluk duyduğunu anlatan Karataş, şöyle dedi:

"Burada öğrendiklerimle öncelikle pastane açmak istiyorum. Yemek çeşitlerini bütün detaylarıyla öğreniyoruz. Bu bizim için altın bilezik. Dünya mutfağı üzerine bilmediğim birçok alan vardı. Arkadaşlarımızla almış olduğumuz uygulamalı derslerle Meksika'dan Kore mutfağına kadar pek çok yemeği öğrendik."

- Otel ve restoranlardan iş teklifleri alıyorlar

Öğrenci Büşra Aslan da bölüme isteyerek geldiğini belirterek, okuldan mezun olunca iyi bir aşçı olmayı planladığını dile getirdi.

Aşçılığın eğlenceli ve güzel meslek olduğunu ifade eden Aslan, "Şu anda bile otellerden, restoranlardan iş teklifi alıyoruz. Kendimi daha da geliştirip çok iyi bir aşçı olmayı hedefliyorum. Buradan dünyaya açılmak istiyorum." diye konuştu.

