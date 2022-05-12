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Diyarbakır'da Engelliler Haftası etkinliklerle kutlandı

12.05.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Engelliler Haftası etkinliklerle kutlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nı düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Sümerpark Ortak Yaşam Alanı'nda etkinlik düzenledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hayrullah Akyıldız, etkinlikte yaptığı konuşmada, Engelliler Haftasını kutladı.

Son yıllarda engellilere tanınan hakları hatırlatan Akyıldız, "Bizim için hafta veya gün değil her gün biz engellilerimizin yanındayız, emrindeyiz. Bütün engel gruplarına kurslar açmaktayız. Valimiz Münir Karaloğlu'nun talimatıyla Diyarbakır'da iki mola evi açtık engellilerimiz için. Orada da ailelerimizin bir mola verip, o günlük işlerini halletmeleri için engellilere hizmet veriyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik açtığı kursta ürettiği ürünler için sergilendi.

Engelliler kendileri için oluşturulan alanda el baskısı boyama çalışması yaptılar.

Etkinlik, halk oyunları gösterisi ve Engelsiz Müzik Korosu'nun müzik dinletisiyle sona erdi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Altı Nokta Görme Engelliler Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Akif Karakaş, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile engelliler ve aileleri katıldı.

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