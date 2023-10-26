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Diyarbakır'da eski kız arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

26.10.2023 15:08 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır'da geçen yıl eski kız arkadaşı Meryem S'yi oturduğu kafede tabancayla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

  1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Musa Sevim ile Meryem S'nin babası Halit S, annesi Muhabbet S, ablası Gülistan S. ve tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan Sevim olay günü cinnet geçirdiğini ileri sürerek, başka düşmanları olduğu için 24 saat yanında tabanca taşıdığını öne sürdü.

Sevim, savunmasında şunlara yer verdi:

"Cinnet geçirdim, ayağına doğru ateş ettim. Ancak kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Kendimden geçmiştim. Öldüğünden haberim yoktu. Gidip kendi kafama da sıkacaktım. Daha sonra onun öldüğünü öğrendim. En ağır şekilde gerekirse cezalandırılmamı istiyorum ve pişmanım. Sevdiğim kadından ayrı kaldım. Daha yaşım 22, ben sırf kız uyuşturucu içmesin diye böyle yaptım. Ben kendisini seviyordum, arkadaşları kızı kullanıyordu."

Maktulun anne, baba ve ablası şikayetçi oldukları sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaada sanık M.S'nin tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık avukatı müvekkilinin tahliyesini, maktulun ailesinin avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, Sevim'in tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, sanık Sevim hakkında, "kadına karşı kasten öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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