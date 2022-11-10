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Diyarbakır'da ev eşyalarının arasında 104 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

10.11.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da nakliye aracında ev eşyalarının arasında 104 kilo 870 gram skunk maddesi ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, nakliye aracıyla Diyarbakır'dan batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda takibe alınan nakliye aracı Şanlıurfa Bulvarı'nda durduruldu.

Narkotik dedektör köpeğiyle araçta yapılan aramada, eşyaların arasında 104 kilo 870 gram skunk maddesi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Y.B, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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