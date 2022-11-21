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  4. Diyarbakır'da "evlat nöbeti"ndeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır'da "evlat nöbeti"ndeki ailelerden biri daha evladına kavuştu

21.11.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca, ikna çalışmaları sonucu terör örgütünden kaçarak teslim olan teröristin ailesinin Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinde bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ülkeye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Teslim olan örgüt mensubunun 2013 yılında terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü, Terörden Arananlar Listesinde "gri kategori"de yer aldığı aktarılan açıklamada, ailesinin de Diyarbakır’da devam eden evlat nöbetinde olduğunun belirlendiği anlatıldı.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensubu ile "evlat nöbeti"nde 39. buluşmanın gerçekleşeceği, ikna çalışmaları sonucunda 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının da 109'a yükseldiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı evlat nöbeti

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