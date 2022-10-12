Diyarbakır'da eylül ayında düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 146 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, geçen ay il genelinde gerçekleştirilen 118 operasyonda, 6 bin 816 litre akaryakıt, 71 bin 228 paket sigara, 1780 kilogramı kıyılmış 1930 kilogram tütün, 817 puro, 60 sigara likidi, 5 milyon 324 bin 580 makaron, 359 cep telefonu, 272 cep telefonu aksesuarı, 594 kol saati, 2 kayıt cihazı, 11 bin 148 tıbbı malzeme ile 131 sahte bilet, 2 av tüfeği, 45 fişek, 2 uzun namlulu silah, uzun namlulu silaha ait 156 fişek, kesici ve delici alet, 23 tabanca, 33 şarjör, 612 tabanca fişeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 146 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 134'ü serbest bırakıldı.

