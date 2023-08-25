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Diyarbakır’da feci kaza: Anne ve çocuğu metrelerce sürüklendi

25.08.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen anne ve 4 yaşındaki çocuğuna hafif ticari araç çarptı.

Aracın anne ve çocuğa çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesinde meydana geldi. Saat 13.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğu, sol taraftan gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı anne ve çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı. Annenin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, çocuğunun sadece ayaklarının kırıldığı belirtildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Feci kaza ise saniye saniye kaydedildi.

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