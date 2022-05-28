Diyarbakır'da "Fetih 639 Bisiklet Turu" düzenlendi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Fethi'nin 1383'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte "Fetih 639 Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen bisiklet turunda, gençler merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'ten Sur ilçesindeki Fatih Paşa Camisi'ne kadar pedal çevirdi.

Vali Ali İhsan Su, bisiklet turu öncesinde yaptığı açıklamada, "Fetih Haftası" kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Turun bisiklet sporunun yaygınlaşmasına katkı sunacağını belirten Su, vatandaşları sağlık için bisiklet kullanmaya davet etti.

Kentin bisiklet sporuna uygun arazisi olduğunu belirten Su, bisiklet yollarının da vatandaşların bisiklet kullanımını kolaylaştıracağını kaydetti.

Sporculara başarılar dileyen Su, "Fetih 639 Bisiklet Turu"nun hayırlı olması temennisinde bulundu.



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