YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

09.04.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da fuhuş operasyonunda iki şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 ay boyunca yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin fuhuşla ilgili kavramlara özel olarak kod isimler verdiği belirlendi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 3 adrese "Törpü" adı verilen eş zamanlı operasyonda, aralarında 1'i kamu personeli olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, şüphelilerin polis baskınını önce öğrenebilmek için kurulduğu düşünülen kamera sistemi ve sisteme ait kamera kayıt cihazı, 8 cep telefonu, 2 bilgisayar ve 7 banka dekontu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden ikisi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında fuhuşa teşvik edilen Ş.A. (28), E.A. (24), C.E. (31), E.Y. (25), G.Ç. (19) ve S.A'nın (25) alınan ifadeleri doğrultusunda 65 kişiye, 134 bin lira idari ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılımDiyarbakır'da bilardo şampiyonasına rekor katılım
Süper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacakSüper Lig'de 8 maçtır puan alamayan Göztepe, yarın Kayserispor'u ağırlayacak
Amasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldıAmasya Valisi Masatlı, simitlerini satamayan çocuğun tüm simitlerini satın aldı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır fuhuş

Diyarbakır Namaz Vakitleri 9 Nisan Cumartesi

İmsak
04:22
Sabah
05:46
Öğle
12:26
İkindi
16:03
Akşam
18:56
Yatsı
20:15

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Cumartesi

Yaşar Eczanesi
Sur
Dicle Fırat Eczanesi
Sur
Derman Eczanesi
Baglar
Serçem Eczanesi
Baglar
Sibel Eczanesi
Baglar
Ekin Dila Eczanesi
Kayapinar
Nehir Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Jamaikalı kadın polis fena yakalandı! Cinsel organına...

Jamaikalı kadın polis fena yakalandı! Cinsel organına...

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Trans çiftten bebek itirafı! “Spermlerini inceledik”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.