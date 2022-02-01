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Diyarbakır'da gasp suçundan iki şüpheli tutuklandı

01.02.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da gasp suçundan iki şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gasp yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince 31 Ocak'ta meydana gelen yağma ve gasp olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheli H.B. ve A.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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