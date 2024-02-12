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Diyarbakır’da göçmen kaçakçılığında gözaltı sayısı 4’e yükseldi

İHA İHA
12.02.2024 14:09 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da geçtiğimiz günlerde bir tırda 72 kaçak göçmenin yakalandığı operasyonda, 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla sayı 4’e yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan titiz çalışmalar neticesinde; 10 Şubat’ta Mardin’den Diyarbakır’a gelen tır içerisinde Türkiye’ye yasa dışı giriş yapan 69 Afganistan, 2 Pakistan ve 1 Bangladeş uyruklu şahıs olmak üzere toplam 72 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Olay ile ilgili yakalanan şüpheli M.Ö. ile birlikte iş birliği içerisinde olan E.D., A.Ö. ve M.K. isimli şahıslar tespit edilerek yakalandı. 4 şüpheli, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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