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Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

06.10.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, hakkında 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan M.T'nin merkez Bağlar ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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