Diyarbakır'da HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'ne yönelik "terör" soruşturması

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, HDP'nin 3. Olağan Gençlik Kongresi'nde "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheli, 11'i adli kontrol hükümlerince olmak üzere serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li bazı milletvekillerinin katılımıyla merkez Kayapınar ilçesinde dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüphelinin çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince serbest bırakılmasına karar verildi.

Diyarbakrı'ın merkez Kayapınar ilçesinde dün bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrede, terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmış, etkisiz hale getirilen teröristler için sözde "saygı duruşu"nda bulunulmuş, slogan atılmış, sinevizyon gösteriminde Öcalan'ın eski bir konuşmasına ve fotoğraflarına yer verilmişti.

