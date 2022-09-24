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Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

24.09.2022 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da "hırsızlık" suçlamasıyla 2 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Bağlar, Silvan, Hani, Çermik, Ergani ve Bismil ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlardan farklı tarihlerde gerçekleşen 7 hırsızlık olayının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu olaylara karıştığı tespit edilen M.C.K. ve H.Y. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, monitör, fotokopi makinesi, bilgisayar kamerası ve yazıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C.K. ve H.Y, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'da

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