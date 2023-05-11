Diyarbakır’da iş camiasından ’+1 Çalıştırıyoruz’ kampanyası

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden kaynaklı Diyarbakır’da da birçok vatandaş etkilendi. İş camiası, asrın felaketi olarak kayıtlara geçen depremin Diyarbakırlıları bir bütün olarak etkilediği, bu durumun toplumsal dayanışmayı da zorunlu hale getirdiği fikrine vararak harekete geçti.

Depremden etkilenen Diyarbakırlıların içinde bulundukları zorlu süreci hafifletmek ve destek olmak amacıyla başlatılan destek çalışması çerçevesinde, kentteki işletmelerin mevcut işçilerine ek olarak öncelikle evleri yıkılmış veya ağır hasarlı olan ailelerden en az bir kişiyi daha istihdam etmeleri hedeflendiği belirtildi. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından yapılan kampanyadan yararlanmak için ’Evi depremde yıkılmış veya ağır hasar almış olmak’ ve ’İŞKUR’a kayıtlı olmak’ şartı gerektiği ifade edildi.

Kampanyaya, tekstil, eğitim, sağlık, güvenlik/temizlik, turizm/otelcilik, maden, mermer, inşaat, yapı, imalat, AVM, market gibi sektörlerin dahil edilmesinin planlandığı belirtildi.

