Diyarbakır'da iş yeri ve konut kiralarında "fahiş artış" kiracıları mağdur ediyor

DİYARBAKIR (AA) - AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da fahiş rakamlara ulaşan iş yeri ve konut kiralarındaki artış, kiracıları zor durumda bırakıyor.

Göç, tayin, üniversitelerin açılması gibi nedenlerle kentte artan konut talebi üzerine kiralarda bölgesel bazda büyük artış oluyor. Yasal oranın çok üzerinde kira artışı uygulaması, tüketiciyi zorluyor.

- "Kentte kiralar asgari ücretin üstüne çıkmıştır"

Diyarbakır Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği Başkan Mustafa Koç, AA muhabirine, inşaat yapımında kullanılan malzeme fiyatındaki artışın konut fiyatlarında da artışa neden olduğunu söyledi.

Koç, yeni imar çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılarak sıkışmış imar planı dışına çıkılması gerektiğini dile getirerek, konut fiyatlarındaki artıştan kiralık daire fiyatlarının da çok ciddi etkilendiğini belirtti.

"Konutu 1 milyon liradan fazlaya alan yatırımcı bunu 4 bin 500 liranın altında kiraya vermemekte." diyen Koç, konut fiyatlarında düşüş olursa bunun zincirleme olarak kiralara da yansıyacağını aktardı.

Koç, "Kentte kiralar asgari ücretin üstüne çıkmıştır. Devletin belirlediği oranı dikkate almadan kafalarına göre artış yapıyorlar. Devletin belirlediği yüzde 15,78'dir. Ancak hiç kimse bunu dikkate almıyor. Şu anda Diyarbakır'da 15-20 bin konut açığı var." dedi.

Gayrimenkul yatırım danışmanı Enes Akdemir, son zamanlarda vatandaşların kira artışlarıyla ilgili şikayetlerinin olduğunu belirtti.

"Kentte yeni imar alanlarının açılmaması ve yeni konutların yapılmaması nedeniyle ciddi manada arz problemi yaşanıyor. Buna bağlı olarak konut fiyatlarının da yükselmesiyle vatandaşların kiralık dairelere yönelmesi sonucu kira artışlarını görmekteyiz. Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılmasıyla da ciddi manada talep oluştu." ifadelerini kullanan Akdemir, bunun da konut kiralarına yansıdığını aktardı.

Akdemir, "Ciddi manada konutların kira fiyatlarının yükseldiğini, olması gereken değerden yüksek olduğunu görmekteyiz. Geçen yıl 1000 liraya kiralanan ev 2 bin liraya kadar kiraya veriliyor. Yüzde 100 artış görüyoruz. Bu da ciddi manada kiralık ev arayan vatandaşları mağdur etmekte. Konut fiyatlarına bağlı işyerlerinde de kiraların arttığını görüyoruz. Bu konuda herkesi vicdanlı olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kira fiyatlarında yaşanan bu oranlardaki artışın kabul edilemez olduğunu dile getiren Akdemir, "Bu sene şehrimize dışardan gelen, ev kiralamak isteyen bütün öğrencilerden firma olarak emlak komisyon ücreti almamayı kararlaştırdık. Ciddi manada artan kira oranı var. İnsanları daha fazla mağdur etmek istemedik. Kira fiyatlarındaki artıştan dolayı fırsatçılara adeta gün doğdu. Bazı mülk sahipleri eski kiracısı için de kira bedelini yüksek oranda artırmak istiyor veya evden çıkarmakla tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Önlem alınmazsa önümüzdeki dönemde de kiraların artmaması için hiçbir engel yok"

Gayrimenkul danışmanı Mehmet Emin Özer, 1000 lira olan iş yeri kirasının 2 yılda 3 bin liraya çıkmasının esnafı zorladığını belirtti.

"Pandemide bazı esnaf dükkan kapattı. Esnafa yardımcı olmamız lazım. Şimdi önlem alınmazsa önümüzdeki dönemde de kiraların artmaması için hiçbir engel yok." diyen Özer, bunun arz ve talep meselesi olduğunu kaydetti.

Özer, "Ev ve iş yeri kiraları ciddi bir şekilde artıyor. Halk olarak birbirimize yardımcı olmamız lazım. Devletimiz ve milletimiz bu konuda elini taşın altına koysun, insanlar daha fazla zor durumda kalmasın." şeklinde konuştu.

- "Mülk sahibi kiraya yüzde 100 zam yapmak istiyor"

İş yeri kiracısı Şiyar Karaduman, salgın sürecinde tedbirler nedeniyle dükkanın kapalı olmasına rağmen kira ödediklerini, kiralardaki artışın kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Karaduman, "Mülk sahibi kiraya yüzde 100 zam yaparak, 10 bin lira olan kirayı 20 bin liraya çıkarmak istiyor. Kabul etmememiz halinde bizi iş yerinden çıkarmakla tehdit ediyor. Çaresiz durumdayız. Yetkililerin bu duruma bir an önce çare bulmasını istiyoruz. "diye konuştu.

Korkut Ali Avar da 8 yıldır kafeterya işlettiğini, bu zamana kadar yıllık yüzde 12 zam ile kira bedelinin arttığını, bu yıl ise artışın çok yüksek olduğunu belirtti.

Avar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 8 bin lira ödüyorduk. Bu yıl 13 bine çıkartıldı. Sözleşmemiz olmasına rağmen bu zam yapıldı. Dükkan sahibi 'İşinize gelirse kalırsınız, yoksa çıkarsınız.' diyerek tehdit etti. Buraya 400 bin lira masraf yaptık. Paramızın çöpe gitmemesi için bir şey diyemiyoruz."



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