YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında

11.10.2023 08:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bazı iş yerlerine yapılan silahlı saldırı anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Mahabad Bulvarı'nda faaliyet yürüten bazı iş yerlerine bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Bir iş yerinin camlarının kırıldığı saldırı sonrası zanlı olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlının polise teslim olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Saldırıya uğrayan iş yerlerinin yanında bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarında, silah sesini duyan müşterilerin iş yerindeki masaların altına saklandığı görülüyor.

Videoda, bir süre sonra görülen şüphelinin ateş açtığı anlar yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendiAnkara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
Aracında ölü halde bulunduAracında ölü halde bulundu
Mardin’de belediye personelinin en düşük maaşı 20 bin lira olarak belirlendiMardin’de belediye personelinin en düşük maaşı 20 bin lira olarak belirlendi
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı saldırı güvenlik kamerası

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:16
Öğle
12:11
İkindi
15:23
Akşam
17:56
Yatsı
19:11

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Elif eczanesi
Silvan
Çigdem eczanesi
Kayapinar
Evin eczanesi
Baglar
şenay eczanesi
Baglar
Şifa eczanesi
Bismil
Şeyma eczanesi
Cermik
Büşra eczanesi
Kocakoy
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Kadın muhabirin arkasından yaklaşarak öpmeye çalıştı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

794 yıllık eserdeki kadın ve erkek motiflerinin sırrı çözüldü

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.