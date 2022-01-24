Diyarbakır'da JASAT 65 faili meçhul olayı aydınlattı, 138 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 2021'de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı, gözaltına alınan 207 şüpheliden 138'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1 Ocak 2021'den 31 Aralık 2021'e kadar yürüttüğü çalışmalarda, "kasten adam öldürme", "ateşli silahla yaralama", "hırsızlık", "gasp", "yağma" ve "dolandırıcılık" suçlarından 65 faili meçhul olay aydınlatıldı.
Çalışmalarda 55'i "kasten öldürme" suçundan olmak üzere gözaltına alınan 207 şüpheliden 138'i çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
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