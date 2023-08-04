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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 15 zanlı tutuklandı

04.08.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da bir ayda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 69 şüpheliden 15'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-31 Temmuz'da gerçekleştirilen 45 operasyonda 69 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 49 şüpheli serbest bırakıldı. Sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 20 şüpheliden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 5'i serbest bırakıldı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 12 ruhsatsız tabanca, 21 uzun namlulu fişek, 11 şarjör, 221 tabanca fişeği, 2 kesici delici alet, 3 bin 120 litre akaryakıt, 3 fiber akaryakıt tankı, 27 bin 797 paket sigara, 514 elektronik sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 500 dal makaron, 290 puro, 29 kaçak cep telefonu, 416 cep telefonu aksesuarı, 16 akıllı saat, 24 kırmızı reçete ile satılan ilaç, sigara sarma makinesi, 35 ayakkabı, 156 kıyafet, sikke ve 4 obje ele geçirildi.

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