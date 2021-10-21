YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da kapkaç anları kameralara yansıyan 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da kapkaç anları kameralara yansıyan 3 zanlı tutuklandı

21.10.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kapkaç anları kameralara yansıyan 3 zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da kapkaç anları güvenlik kameralarınca kaydedilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kentteki kapkaç zanlılarının yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Son bir ayda merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerindeki kapkaç olaylarına yönelik 45 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası ile 57 iş yeri ve 32 siteye ait kameralarca kaydedilen 120 saatlik görüntüler detaylı incelendi.

Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu 11 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen suça sürüklenen çocuk H.K. ile şüpheli G.B. ve suç eşyasını satın alan Ş.O. yakalandı.

Ayrıca kayıtlardan iki kapkaç olayını gerçekleştirdiği belirlenen suça sürüklenen çocuk A.F. ile suç eşyasını satın alan C.Ç. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ş.O. ve C.Ç. serbest bırakıldı, H.K, G.B. ve A.F. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne olduDoktorları ''mümkün değil'' dedi! 70 yaşında anne oldu
PARTNERDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladıDerya Uluğ en büyük pişmanlığını açıkladı
Kaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyorKaymakam tarihin gün yüzüne çıkarılması için kazılarda gönüllü çalışıyor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 21 Ekim Perşembe

İmsak
05:06
Sabah
06:26
Öğle
12:09
İkindi
15:12
Akşam
17:41
Yatsı
18:57

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler21 Ekim Perşembe

Kardeşler Eczanesi
Sur
Sevim Eczanesi
Yenisehir
Çağla Eczanesi
Baglar
Kerim Eczanesi
Baglar
Yenihal Eczanesi
Baglar
Ömer Eczanesi
Kayapinar
Yeniyol Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

GÜNCELLEME - Konya'da çöp konteynerindeki patlamaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Doğubayazıtlı genç kız muhtarlık yaptığı köye hizmet için çabalıyor

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Antalya'da silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.