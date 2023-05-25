Diyarbakır'da karısını bıçakla öldüren kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçenin Şirinevler Mahallesi'nde Mehmet E. ve eşi Vezire E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından iki taraf da kesici aletle birbirlerini yaraladı.

Vezire E. aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Mehmet E. polis ekiplerince olay yerinde yaralı olarak yakalandı.

Kadının cesedi otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

