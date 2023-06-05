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Diyarbakır'da kariyer planı yapan gençler "Çelik Kanatlar" ile buluşuyor

05.06.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da kariyer planlaması yapan lise öğrencisi gençler, Jandarma Hava Grup Komutanlığında görev yapan pilot ve teknik personel ile bir araya geliyor.

Diyarbakır Jandarma Hava Grup Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ocak ayında hayata geçirilen "Mehmetçik ile Bir Gün Projesi" kapsamında kent genelinde 14 okuldan öğrenciler, kariyer planlaması yaparken havacılık sektörünü de yakından tanıma fırsatı buluyor.

Komutanlıkta görevli pilot ve teknik personelle buluşan gençler, sunumlarla havacılık alanındaki meslekler hakkında bilgilendiriliyor. Öğrenciler, Jandarma Genel Komutanlığının envanterinde bulunan ve "Çelik Kanatlar" olarak adlandırılan helikopterlerle ilgili de bilgi alıyor.

Gençler, milli imkanlarla üretilen ve yazılımı hazırlanan sanal gerçeklik eğitim platformunda Mi-17 helikopterini havalandırma heyecanını yaşıyor.

"HAVACILIK TEŞKİLATINDA PİLOT VE TEKNİSYEN OLMANIN YOLUNU ÖĞRENİYORLAR"

İl Mili Eğitim Müdürlüğünde Proje Koordinatörü Dr. Yasemin Fatma Tekin, AA muhabirine, eğitimin uzun soluklu bir iş olduğunu ve eğitime yapılan yatırımın her zaman geri dönüş sağladığını belirtti.

Projeye ocak ayında başladıklarını ifade eden Tekin, bu yıl eğitim öğretim döneminin sonunda tamamlanacak projeye 14 okuldan 540 öğrencinin dahil olacağını dile getirdi.

Şimdiye kadar projeye katılan öğrencilerden ve öğretmenlerden olumlu dönüşler aldıklarını anlatan Tekin, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimiz arıyor ve pilotlarımızı okullarında misafir etmek istediklerini söylüyorlar, daha çok öğrenciye ulaşmak için çünkü buraya sınırlı sayıda öğrenci getirebiliyoruz. Öğrenciler böyle bir meslek olduğunu öğreniyor. Havacılık teşkilatında pilot ve teknisyen olmanın yolunu öğreniyorlar. Bu da ufuklarını açıyor ve kariyer planlamasına olumlu katkı sağlıyor. Bir hava aracını kullanan pilotu yakından tanımak ve bu bilgileri onlardan almak öğrenciler için çok heyecan verici. Bunu gözlerinden de okuyoruz. Bu anlamda eğitime bir katkı sağladığımızı düşünüyorum."

Projede görev alan pilot üsteğmenler de lise öğrencilerine hem sivil havacılık hem de jandarma havacılık ile ilgili bilgilendirme yaptıklarını, meslek seçimi konusunda bilinçlenmelerine katkı sunmaya çalıştıklarını, öğrencilere jandarma havacılığı tanıtmak ve sevdirmek istediklerini belirtti.

"PİLOT OLMAK İSTERİM"

Proje kapsamında Jandarma Hava Grup Komutanlığında görev yapan pilot ve teknik personel ile bir araya gelen Sezai Karakoç Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden Ceren Kaya, bu ziyaretin kendisi için bir fırsat olduğunu belirtti.

Meslek ve kariyer seçiminin arifesinde olduklarını dile getiren Kaya, "Kariyer planlamamda şimdiye kadar pilotluk ya da uçuş teknisyenliği olmamasına rağmen buraya geldiğimde gördüğüm pilotların heyecanı, teknisyenlerin yaptığı iş, aldığım bilgi beni heyecanlandırdı. Meslek seçimine kadar araştıracağım." ifadelerini kullandı.

Sidar Kocakaya da daha önce bu komutanlığı görme fırsatı olmadığını, yapılan bilgilendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, helikopterleri yakından incelediğini dile getirdi.

Sanal gerçeklik eğitim platformunda Mi-17 helikopterini havalandırma heyecanını yaşayan Kocakaya, şunları söyledi:

"Düşündüğümüzün üzerinde bir duygu. Ses olsun, kalite olsun... Çok zevkli bir meslek, uçakları ve helikopterleri de çocukluğumdan beri seviyorum. Şimdi daha yakından tanıdım. Pilot olmak güzel bir duygu. Ben de pilot olmak isterim."

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