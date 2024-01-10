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Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaşı arama çalışması 3. günde

10.01.2024 11:18 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde akrabasını ziyaret etmek için evinden çıkan 68 yaşındaki vatandaş, 3’üncü günde ekiplerin yoğun çalışmasıyla aranırken, telefonun bulunduğu alana yakın olan nehrin kayalık olduğu bölgede dalış yapılarak arama devam ediyor.

Diyarbakır’da kaybolan 68 yaşındaki vatandaşı arama çalışması 3. günde

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesinde 8 Ocak saat 10.00 sıralarında akrabasını ziyaret etmek için evinden ayrılan Abdulrezak Kılınç’tan bir daha haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kılınç’ın bulunması için bölgeye jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği’nden (ANDA) oluşan 36 kişilik ekip sevk edildi.

Ekiplerin arama çalışması 3’üncü güne girerken, Kılınç’a ait cep telefonu kaybolduğu değerlendirilen bölgede dün bulundu. Bugün ise ekipler, nehrin kayalık olduğu bölgede dalış yaparak vatandaşı aramaya devam ediyor.

Ekipler, Dicle Nehri’nin de geçtiği bölgede 4 arama kurtarma aracı, 2 zodyak bot ve 2 dron ile arama çalışması yürütüyor.

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