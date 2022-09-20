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Diyarbakır'da kayıp ilanı verdiği eşini öldürdüğü ortaya çıkan zanlı yakalandı

20.09.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin, cinayeti işlediği yeri göstermesi üzerine yapılan kazıda, bir ceset bulundu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kişi 2 yıl önce kayıp ilanı verdiği eşini öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bismil ilçesinde 9 Kasım 2020'de R.D. (34), polise, 24 yaşındaki eşi Y.D'nin kayıp olduğuna dair müracaatta bulundu.

Bunun üzerine polis yaptığı araştırmada, Y.D'nin bir araçla kaçırılarak öldürülmüş olabileceği bilgisine ulaştı ve R.D'nin kız kardeşi M.D'nin ikameti ve bir araçta yaptıkları aramada, uzun namlulu silah ve tüfek buldu.

Soruşturmada, R.D'nin, eşini Diyarbakır-Batman kara yolu Karaköprü civarında bulunan eski kum ocağına götürerek öldürdüğü ve cesedi kum ocağına gömdüğü bilgisine ulaşılması üzerine savcılıktan alınan izinle kum ocağında arama çalışmaları başlatıldı.

Arama yapıldığı sırada R.D'nin kız kardeşi M.D, R.D'nin eşini öldürdüğünü, kendisinin, akrabaları C.D. ve M.D'nin de olay yerinde olduğunu, K.D'ye ait bir araçla olay yerine gittiklerini, olayın azmettiricisinin ise M.A.D. olduğunu anlattı.

İtiraf üzerine M.D, R.D, M.D. ve olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla M.A.D. gözaltına alındı.

Zanlı koca ise cinayeti işlediğini itiraf ederek, hedef saptırmak için eşi hakkında kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.

Şüphelinin, cinayeti işlediği yeri göstermesi üzerine kadavra arama köpeği ile yapılan kazıda, Y.D'ye ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Ceset kimlik tespiti için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Gözaltında bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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