Diyarbakır'da kesinleşmiş 14 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 14 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 14 yıl 8 ay 4 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan Y.N. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.



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