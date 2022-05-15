Diyarbakır'da kuyumcudan silah zoruyla bilezik çalan zanlı tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da bir kuyumcu dükkanından silah zoruyla 4 bilezik alarak kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.

Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bir kişinin 11 Mart 2022'de bir kuyumcuya giderek, silah zoruyla 4 altın bilezik alıp kaçmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmada, kuyumcu dükkanına girerek belinden çıkardığı silahı kuyumcuya doğrultup 4 altın bileziği çalan kişinin A.S. (54) olduğu belirlendi.

Polisin takibi sonucu 9 Mayıs'ta merkez Bağlar ilçesinde bir yakınını tedavi gördüğü diyaliz merkezinde ziyaret eden A.S, yağma suçunda kullandığı tabancayla yakalandı.

Gözaltına alınan A.S, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan kuyumcuda bileziklerin gasbedilme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, zanlının belinden çıkardığı silahı iş yeri sahibine doğrultarak altın bilezikleri alıp kaçması yer alıyor.

