Diyarbakır'da liseli gençler tiyatro yeteneğini sahnede sergileyecek

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde düzenlenen "tiyatro şenliği"ne katılacak lise öğrencileri, yeteneklerini sergilemek için sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Kayapınar Belediyesi, liseli gençlerden gelen talep üzerine öğrencileri sanatla buluşturmak, yeteneklerini sergilemelerine olanak sağlamak, sanatsal yeteneklerini ve tiyatroya ilgilerini artırmak amacıyla "1. Liselerarası Tiyatro Şenliği" düzenliyor.

İlçedeki 15 liseden yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı şenlikte sahnelenecek tiyatro oyunları için provalar başladı. Öğrenciler, Türk ve dünya edebiyatından seçkin eserleri sahnelemek için alanında uzman tiyatro oyuncuları ve yönetmenlerden eğitim görüyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlenecek şenlikte en iyi performans gösteren okul ve öğrencilere 8 dalda ödül verilecek.

Şu ana kadar hiç tiyatroyla ilgilenmeyen, tiyatroya gitmemiş öğrencilerin de bulunduğu gençlerin proje sayesinde yetenekleri keşfedilerek, bu alanda görecekleri eğitimle ilerlemeleri de hedefleniyor.

- "Amacımız çıkacak yetenekleri oyunculuk sınavlarına hazırlamak"

Tiyatro Şenliği Koordinatörü ve Tiyatro Drama Eğitmeni Halim Kaplan, AA muhabirine, Tiyatro Şenliğine başvuran okullardaki öğrencilerin prova sürecinde olduğunu söyledi.

Edebiyat öğretmenlerinin öncülüğünde seçilen öğrencilerin şenliğe hazırlandığını dile getiren Kaplan, öğrencilerin proje sayesinde ilk defa bir role çalışacaklarını ve sahne alacaklarını ifade etti.

Kaplan, "Hiç tiyatroyla ilgilenmemiş, sahne görmemiş ve metin çalışmamış çocuklar var. Amacımız çıkacak güzel yeteneklere detaylı eğitim vererek, onları oyunculuk sınavlarına hazırlamak." dedi.

Provalar kapsamında gençlerin her gün sahneye çıktığını anlatan Kaplan, gençlerin kendilerini sahnede ifade etme gücü ve konuşabilme yeteneğinin arttığını, kendilerini geliştirdiğini, çok güzel geri dönüşler aldıklarını dile getirdi.

Kaplan, "Bu proje sayesinde ilk defa bir role çalışacaklar ve sahne alacaklar. Bu da ayrı bir güzellik onlar için. Şu anda birçok öğrenci ilk defa tiyatro ile buluşuyor. Onlara öncülük yapıyoruz. Aldıkları eğitim sayesinde seyirci ile buluşacaklar." diye konuştu.

- "Gayet yetenekli öğrencilerle karşılaşıyoruz"

Tiyatro eğitmeni Yusuf Süslü ise liseli öğrencilerden eğitim öğretim yılının sonunda tiyatro oyunu sahnelenmesine yönelik gelen talebi Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un olumlu karşıladığını belirtti.

Çalışmalara başladıklarını anlatan Süslü, ilçedeki okullara tiyatro şenliği ile ilgili duyuru yaptıklarını, 15 okulun katılmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

Süslü, provaların mayıs ayına kadar devam edeceğini, hem öğrencilerin hem de kendilerinin çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

"Gayet yetenekli öğrencilerle karşılaşıyoruz. Tiyatro bölümü okumak isteyen öğrenciler çıkabilir." diyen Süslü, şimdiden öğrencilerin konservatuvar okumak istediklerini belirtip, tiyatro sınavlarına nasıl hazırlanacaklarını sorduklarını kaydetti.

Süslü, "Yetenek ve becerilerini daha da ön plana çıkarmak, topluluk karşısında başka bir karaktere bürünüp, bunu oynamanın onlara iyi geleceğini, derslerine de olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Daha önce hiç tiyatro oyununa gitmedim"

Eğitim alan öğrencilerden Onur Balin, 9. sınıfta okuduğunu, ilk defa böyle bir projeye katıldığını söyledi.

Bu projeyi sosyalleşmek adına çok faydalı bulduğunu anlatan Balin, "Daha önce hiç tiyatro oyununa gitmedim. Hep merak ederdim tiyatro ortamı nasıl bir yer, tiyatro oyunu izlemek nasıl bir duygu diye. Şimdi ise oyunda rol alıyorum ve o heyecanı yaşadım. Bu da beni mutlu etti. İlk sahneye çıktığımda heyecanlıydım ancak o heyecanı yendim. Şimdi daha iyi rol sergiliyorum." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Nisanur Yıldızhan, ilk defa tiyatro sahnesine çıktığını, çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Derslere biraz ara verip oyuna katılmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Yıldızhan, "Tiyatroya gittiğimde hayal kuruyordum, oyunculuk yapabilirim, bu rolü ben de çok güzel yapabilirim diye. Edebiyat hocamız bize tiyatro şenliğinden bahsedince çok heyecanlandım. Hiç tiyatro eğitimi almadım ve rolüm olmadı. O yüzden hemen katılmak istedim ve kadın başrol oyunculuğunu kaptım. Benim için çok eğlenceli geçiyor. Edebiyat hocamız ve tiyatro eğitmenlerimiz de bize yardım ediyor, eksikliklerimizi söylüyor." dedi.

11. sınıf öğrencisi Rohat Abay, tiyatro şenliğini duyduğunda katılmak için heyecanlandığını belirtti.

Okulundaki ve sınıfındaki arkadaşlarıyla aynı oyunda yer almanın ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Abay, oyunculuk hayalini gerçekleştirmek istediğini kaydetti.

Abay, "Hedefim ileride oyuncu olmak. İnşallah güzel yerlere geliriz." diye konuştu.

