YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da lisenin tekstil bölümü sektöre kalifiye eleman kazandırıyor

Diyarbakır'da lisenin tekstil bölümü sektöre kalifiye eleman kazandırıyor

23.12.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaköy ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi Tekstil Teknoloji bölümü öğrencileri, mezun olduklarında sektörde istihdama kavuşmanın yanı sıra iş yeri açma belgesiyle kendi işletmesini de kurabiliyor - Okulun müdür yardımcısı Ümit Yiğit: - "Okulu bitirdikten sonra öğrencilerimiz hiçbir şekilde iş kaygısı yaşamayacak. Onları başarılı bir usta olarak OSB'lere kazandırıyoruz" - Öğrenci Mehmet Mızrak: - "Şu anda bile iş teklifleri alıyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi Tekstil Teknoloji bölümü, sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılıyor.

Bölümde okuyan öğrenciler, 9, 10. ve 11. sınıflarda aldıkları teorik eğitimi son sınıfta atölyede uygulamalı görüyor.

Verilen eğitimle öğrencilerin, tekstil sektörü için nitelikli eleman olarak yetişmeleri sağlanıyor.

Okulun müdür yardımcısı Ümit Yiğit, AA muhabirine, meslek lisesi olmamalarına rağmen oluşturdukları atölyelerde öğrencilere mesleki eğitim de verdiklerini söyledi.

Mezunlara diplomanın yanı sıra iş yeri açma belgesi de verdiklerini belirten Yiğit, okulda çorap ve moda tasarım olmak üzere 2 atölye olduğunu aktardı.

Öğrencilerin çorap yapımı ve kıyafet dikimini öğrendiğini, tekstil fabrikalarında bir desenci yetiştirmenin kolay olmadığını, öğrencilere bunun eğitimini verdiklerini anlatan Yiğit, şöyle devam etti:

"Okulu bitirdikten sonra öğrencilerimiz hiçbir şekilde iş kaygısı yaşamayacak. Onları başarılı bir usta olarak organize sanayi bölgelerine kazandırıyoruz. Öğrenciler, okulda her anlamda kendini yetiştiriyor. Çorap yapma, makineyi tek başına tamir etme ve desen çizme gibi tekstile ilişkin bütün konuları öğreniyorlar. Kendilerini ciddi anlamda geliştiriyorlar."

Yiğit, tekstil fabrikalarının kalifiye eleman talebinde bulunduğunu, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu ifade etti.

Öğretmen Çiğdem Ateş de son dönemlerde Diyarbakır OSB'de birçok tekstil fabrikasının açıldığını, bunun da öğrencileri iş anlamında motive ettiğini vurguladı.

Okulda tekstil sektörü için kalifiye eleman yetiştirdiklerine dikkati çeken Ateş, "Mezun olan öğrencilerimiz sektörde çalışabildiği gibi iş yeri açma belgesiyle kendi işletmesini de açabilecek. Hem teorik hem pratik olarak tekstil firmalarında çalışmaya hazır öğrenciler yetiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Lise olarak bir ayrıcalığımız var"

Okulun 12. sınıf öğrencisi Ahmet Araz ise alt sınıflarda aldığı teori bilgisini son sınıfta atölyede pratiğe dönüştürdüğünü kaydetti.

Araz, "Hem fabrikada çalışabilirim hem de kendi iş yerimi kurabilirim. Lise olarak bir ayrıcalığımız var. Bir çorabı üretebiliyoruz. Dikim yapıyoruz. Kazak, mont, pantolon gibi ürünlerin dikimini yapabiliyoruz." dedi.

Mehmet Mızrak da tekstil alanında çalışmak için bu alanda eğitim gördüğünü dile getirdi.

Başlarda zorluk çektiğini, öğretmenlerin desteğiyle zamanla atölyede birçok şeyi öğrendiğini anlatan Mızrak, "Öğretmenlerimizin yardımıyla bu işte ustalaştık. Şu anda bile iş teklifleri alıyoruz. Diğer öğrenciler sadece ders görürken biz burada meslek sahibi oluyoruz. Mezun olduğumuzda bir mesleğimiz olacak." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi22 yıl sonra bir ilk! Pembe el balığı sürprizi
PARTNER"Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?""Instagram'dan mı başsağlığı dileseydik?"
Diyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulunduDiyarbakır'da tarihi konakta su kuyusu ve künkler bulundu
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 25 Aralık Cumartesi

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:24
İkindi
14:52
Akşam
17:12
Yatsı
18:34

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cumartesi

Kasımoğlu Eczanesi
Sur
Ortadoğu Eczanesi
Yenisehir
Dilan Eczanesi
Baglar
Çolak Eczanesi
Baglar
Mavi Eczanesi
Kayapinar
Anadolu Eczanesi
Kayapinar
Vina Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.