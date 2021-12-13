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Diyarbakır'da Melek Aslan'ı öldüren kardeşi ve azmettiricisine müebbet hapis

13.12.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da Melek Aslan'ı öldüren kardeşi ve azmettiricisine müebbet hapis

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, geçen yıl Melek Aslan'ı öldüren kardeşi Mustafa Aslan ile saldırının azmettiricisi eski erkek arkadaşı Orhan Vatansever, yargılandıkları davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 1. Ağır Ceza mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıklar Aslan ve Vatansever ile avukatları salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu yargılanan sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

Maktulün kardeşi sanık Mustafa Aslan, savunmasında, pişman olduğunu belirterek, "Kimse benim yerimde olmak istemez. Böyle bir amacım yoktu. Buraya ablamı götürmeye geldim. Başka bir yere götürmek istedim. Kesinlikle öldürme amacı ile gelmedim. Böyle bir amaç ile gelsem araçta öldürür ve kaçardım. Orhan'ın bana zarar verme ihtimaline binaen ben silahı taşıdım. Orhan olaydan yaklaşık 1 ay öncesinde benim ile irtibata geçti. Keşke bu durum yaşanmasaydı." ifadelerini kullandı.

Sanık Vatansever de savunmasında, mütalaaya katılmadığını belirterek, "Takdir mahkemenindir." dedi.

Savunmaların ardından mahkeme, Aslan'a "kasten öldürmek" suçundan müebbet, Vatansever'e ise "kasten öldürmeye azmettirme" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından müebbet ile 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Sanat Sokağı'nda 21 Ekim 2020'de Melek Aslan, kardeşi Mustafa Aslan'ın açtığı ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mustafa Aslan 22 Ekim 2020'de "kasten öldürmek" suçundan, saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla Sakarya'da gözaltına alınarak kente getirilen Melek Aslan'ın eski erkek arkadaşı Orhan Vatansever de 25 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

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