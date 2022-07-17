YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

17.07.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da minibüsle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesinde, sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen minibüsle otomobil Kervansaray mevkiinde çarpıştı. Kazada minibüs devrildi.

Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD personeli de sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısıDiyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı
Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptıGercüş Kaymakamı Sinanoğlu'nun kullandığı araç çocuğa çarptı
İstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandıİstanbul'da uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazar

İmsak
03:20
Sabah
05:03
Öğle
12:30
İkindi
16:22
Akşam
19:48
Yatsı
21:23

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazar

Aslan Eczanesi
Yenisehir
Janya Eczanesi
Yenisehir
Neşe Eczanesi
Baglar
Şenay Eczanesi
Baglar
Turkuaz Eczanesi
Baglar
Gülistan Eczanesi
Kayapinar
Mehmet Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

Donald Trump’ın eski eşi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

İlke imza attılar! “Üçlü ilişki yaşıyoruz, iki çocuğumuz var”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

İlkokul öğretmeninin seksi paylaşımları başına bela oldu

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.