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Diyarbakır’da müşterinin kuyumcusuna açtığı davada kuyumcu hapis ve para cezasına çarptırıldı

19.05.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir müşterinin alışveriş yaptığı kuyumcudan aldığı altınların ayarının altında çıkması üzerine şikayette bulundu.

Kuyumcudan toplanan altınlar Darphane Genel Müdürlüğünde incelendi, yerel mahkeme kararını verdi.

Geçtiğimiz aylarda merkez Bağlar ilçesi Emek Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında, "düşük ayarlı sahte altın satılıyor" iddiasıyla polise şikâyette bulunuldu. Ekipler, ihbarlar üzerine DİKO Başkanlığı’ndan rapor istedi. Verilen raporun ardından 2 aylık çalışma yapıldı.

Polis ekipleri, kuyumcu dükkanına operasyon düzenledi. İş yerindeki aramalarda, düşük ayarlı olduğu değerlendirilen altınları topladı. Toplanan ürünler, Darphane Genel Müdürlüğü tarafından incelenmeye alındı. Aramalar sonrası K.K., isimli kuyumcu dükkanından alışveriş yapan G.Ş., şikayette bulundu.
Söz konusu açılan davada yerel mahkeme aldığı kararda, “Sanık Y. T’nin üzerine atılı "Parada Sahtecilik" suçunu işlediği tüm dosya muhtevası ile sabit olduğundan, eylemine uyan TCK’nun 198/1. maddesi delaletiyle, TCK’nun 197/1. maddesi gereğince, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri gözetilerek takdiren ve teşdiden sanığın 3 yıl hapis cezası ve 150 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında şartları oluşmadığından, TCK’nun 201.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, sanığın atılı suçu işlemesindeki kişilik özellikleri ve cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak TCK m.62/1 gereğince cezasında 1/6 oranında takdiri indirim yapılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 125 gün karşılığı adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanık hakkında kanunen ve takdiren başkaca artırım ve indirim yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda, “Sanığın ekonomik durumu ve diğer şahsi halleri nazara alınmak suretiyle 5237 Sayılı TCK m. 52/2 gereğince 125 gün olarak tayin edilen adli para cezasının 1 gün karşılığı takdiren 20 TL den hesap edilerek sonuç olarak 2.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, sanığın neticeten 2 yıl 6 ay hapis ve 2.500,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına” ifadelerine yer verildi.
Yerel mahkemenin kararından sonra Y.T., kararı istinafa taşıdı.

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