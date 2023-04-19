Diyarbakır'da öğretmenler depremin travmasından ebru sanatıyla uzaklaştı

Merkez Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce depremin öğretmenler üzerindeki etkilerini azaltmak ve ebru sanatının rehabilite eden yönünü kullanarak öğretmenlerin kendilerini iyi hissetmelerini sağlamak amacıyla "Ebru Eğitimi Projesi" hayata geçirildi.

Proje Koordinatörü Benan Torğul tarafından ilçede görev yapan 25 öğretmene, 5 gün boyunca Nuri Zekiye Has Ortaokulu'nda ebrunun tanımı, tarihsel gelişimi, ebru yapımının amacı, kullanılan araç ve gereçler, ebru suyunun hazırlanması, desenin kağıda aktarılması, teknikleri ve uygulaması eğitimi verildi.

Aralarında depremde yakınlarını ve evlerini kaybedenlerin de bulunduğu öğretmenler, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası'nda yer alan ebru sanatı ile depremin psikolojik etkisini atlatmaya çalıştı.

SERGİDEN ELDE EDİLEN GELİR DEPREMZEDELERE BAĞIŞLANACAK

Öğretmenlerin eğitimde yaptıkları eserler, düzenlenecek sergi ile satışa sunulacak ve elde edilen gelir depremzedelere bağışlanacak.

Proje Koordinatörü Torğul, AA muhabirine, öğretmenler olarak 6 Şubat'taki depremlerin etkisini derinden hissettiklerini söyledi.

Bu travmatik durumu atlatmak ve öğretmenlerin rehabilite olmasını sağlamak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Torğul, ebru sanatının bu anlamda güzel bir araç olduğunu, suyla ilgilenmenin, su ile bütünleşmenin insanı rahatlattığını belirtti.

Torğul, "Ebru sayesinde öğretmenlerimizin ruhsal durumlarını da iyileştirmek istiyoruz. Bu kurs onlara ilaç gibi geldi. Ebru sanatı, psikologların da tercih ettiği ve kullandığı bir sanat. Bu yönü bize iyi gelecek. Sanat iyileştirir. Bu kursta da bunu bizzat hissettik. Ebrunun iyileştirici gücünü gördükçe bütün meslektaşlarımın bu iyileştirici gücünden faydalanmasını istiyorum." dedi.

"DEPREMİN YIKICI ETKİSİNİ BİR NEBZE DE OLSA ÜZERİMİZDEN ATTIK"

İlçede Hürriyet İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Sevim Barut da depremde enkaz altında kalan yakınlarını kaybettiğini, evinin hasar gördüğünü aktardı.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen depremin hemen ardından okula öğrencilerinin yanına döndüğünü anlatan Barut, "Depremden çok olumsuz etkilendim. Bu nedenle ebru kursunun benim için çok iyileştirici bir etkisi oldu. Ebru yaptığım zaman tamamen kendimi kaptırıyorum. O büyülü dünyaya giriyorum. Ebru sanatı terapi gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Nuriye Zeki Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Sabahattin Ata ise depremde akrabalarını kaybettiğini, psikolojik olarak çok zor bir süreç geçirdiklerini anlattı.

Depremin ardından okula döndüğünü belirten Ata, "Öğrencilerin ve öğretmen arkadaşlarımın psikolojileri çok kötüydü. Kurs çok iyi geldi. Depremin yıkıcı etkisini bir nebze de olsa üzerimizden attık. Bu durum öğrencilerimize de yansıyacak." diye konuştu.

