Diyarbakır'da Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait tarihi eserler ele geçirildi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda, Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait sikke ve objeler ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 1 milyon 250 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı.
Gömmetaş Mahallesi'nde tarihi eserleri satmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada Osmanlı, Bizans ve Urartu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 61 sikke, 28 yüzük, 7 obje, 3 mühür, hançer, 163 santimetre uzunluğunda zincir ve farklı ebatlarda 31 taş bulundu.
Ele geçirilen tarihi eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor
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