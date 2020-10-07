Diyarbakır'da pamuk hasadına başlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçen yıl Diyarbakır'da 3 bin 768 pamuk üreticisine 273 milyon 428 bin 358 lira destek ödendiğini belirtti.

Bismil ilçesine bağlı Arıkgöl Mahallesi'nde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Pamuk hasadı tarla günü" programına katılan Vali Karaloğlu, bölgede incelemelerde bulundu.

Yetkililerden hasat ile ilgili bilgi alan Karaloğlu, direksiyonuna geçtiği pamuk toplama makinesiyle bir süre hasat yaptı.

Vali Karaloğlu, burada yaptığı açıklamada, dünyanın en bereketli topraklarında bulunduklarını, bu toprakların emek verildiği takdirde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada karşılığını vermeye devam edeceğini dile getirdi.

Geçen yıl Diyarbakır'da 478 bin 866 dekarda pamuk ekimi yapıldığını ve yaklaşık 292 bin ton pamuk üretildiğini ifade eden Karaloğlu, 3 bin 768 çiftçinin de pamuk tarımıyla uğraştığını aktardı.

Karaloğlu, geçen yıl pamuk üreticisine ödenen desteklere değinerek, "Diyarbakır'da 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından 3 bin 768 pamuk üreticimize 273 milyon 428 bin 358 lira destek ödendi." dedi.