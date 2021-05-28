Diyarbakır'da petrol keşfedilen Akoba-1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Akoba-1 kuyusunun bulunduğu sahada üretim hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettikleri ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını açıklaması, kentte memnuniyetle karşılanırken, 3 kuyudan biri olan Akoba-1 kuyusunda petrol çıkarma çalışması hummalı bir şekilde sürüyor.

Diyarbakır'da Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan da 3 bin varil petrol çıkarılacak.

Akoba-1 kuyusunda 3 aydan bu yana devam eden sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalar tamamlandı, 10 gün önce kuyu üretime alındı. Kuyudan, 2 bin 470 metre derinlikte petrol üretimi gerçekleştiriyor. Petrolün 24 gravite kalitesinde olduğu tespit edildi. Bu rakamın dünya ortalamasının biraz üzerinde olduğu ve sahada birkaç kuyunun da kazılacağı öğrenildi.