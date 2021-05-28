YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da petrol keşfedilen Akoba-1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor

Diyarbakır'da petrol keşfedilen Akoba-1 kuyusunda üretim hareketliliği yaşanıyor

28.05.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Akoba-1 kuyusunda günlük çıkarılan 2 bin 800 varil, depolandığı alanlarda tankerlere aktarılıyor

1/

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği ve petrol keşfedilen 3 kuyudan biri olan Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki Akoba-1 kuyusunun bulunduğu sahada üretim hareketliliği yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettikleri ve Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularında günlük üretime 6 bin 800 varil ilave sağlandığını açıklaması, kentte memnuniyetle karşılanırken, 3 kuyudan biri olan Akoba-1 kuyusunda petrol çıkarma çalışması hummalı bir şekilde sürüyor.

Diyarbakır'da Akoba-1 kuyusundan günlük 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan da 3 bin varil petrol çıkarılacak.

Akoba-1 kuyusunda 3 aydan bu yana devam eden sondaj çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 20 gün önce çalışmalar tamamlandı, 10 gün önce kuyu üretime alındı. Kuyudan, 2 bin 470 metre derinlikte petrol üretimi gerçekleştiriyor. Petrolün 24 gravite kalitesinde olduğu tespit edildi. Bu rakamın dünya ortalamasının biraz üzerinde olduğu ve sahada birkaç kuyunun da kazılacağı öğrenildi.

- Atıklar çevreye zarar verilmeden geri dönüşüme gönderiliyor

Sondaj esnasında havuzlarda biriken atıklar çevreye zarar verilmeden geri dönüşüme gönderiliyor. Bunun için de iş makinelere sahada çalışıyor. Atıklara ilişkin çalışmanın 10 güne kadar tamamlanması planlanıyor. Dünyada kullanılan en son petrol üretim yöntemleriyle üretim yapılırken, sahada kuyudan çıkarılan petrol, depolandığı alanlarda tankerlere aktarılıyor.

- "Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun"

Akoba köyü Muhtarı Felemez Basmacı, AA muhabirine, Akoba-1 kuyusunun petrol çıkarılması haberini duyduklarını ve çok memnun olduklarını söyledi. Köyleri civarındaki kuyudan petrol bulunmasının sevindirici olduğunu dile getiren Basmacı, "İnşallah başka kuyularla da devam eder. Çok memnun edici bir şey. Hem ülkemiz hem de milletimiz için çok sevindirici bir şey. İnşallah daha da nicelerinin çıkmasını temenni ederiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Köylülerden Yılmaz Ekin de petrolün bulunmasının ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacağını aktararak "Belki birçok insan buradan ekmek yer. Böyle şeylerin devamının gelmesini istiyoruz. Ülkemiz, bölgemiz ve milletimiz için iyi olur." dedi.

Müjdat Basmacı ise petrolün bulunmasının ülkenin kalkınmasına faydasının olacağını, bu sayede köylerinin de gelişeceğini vurgulayarak "Cumhurbaşkanımızdan bunların devamını gelmesini bekliyoruz. Dileriz ki daha fazlasını yapar. Ona güveniyor ve onu çok seviyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Diyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı halk oyunları gösterisiyle kutlandıDiyarbakır'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı halk oyunları gösterisiyle kutlandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

Diyarbakır Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cuma

İmsak
03:10
Sabah
04:53
Öğle
12:21
İkindi
16:13
Akşam
19:40
Yatsı
21:16

Diyarbakır Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Cuma

Kardelen Eczanesi
Sur
Ihlamur Eczanesi
Yenisehir
Yeni İstanbul Eczanesi
Baglar
Şentepe Eczanesi
Baglar
Yenihal Eczanesi
Baglar
İrfan Eczanesi
Kayapinar
Çiğdem Eczanesi
Kayapinar
Tümünü Göster
Diyarbakır ECZANELER
Diyarbakır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

Futbol: Spor Toto 1. Lig play-off finali

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Kırıkkaleli tespih ustası, 11 metrekarelik dükkanında eski malzemeleri tespihe dönüştürüyor

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Sakarya'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı baltalı kavgada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Diyarbakır Valiliği, uyuşturucu zanlısı gözaltına alınırken annesine şiddet uygulandığı haberlerini yalanladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.