YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. Diyarbakır'da polis havadan denetim yaptı

Diyarbakır'da polis havadan denetim yaptı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 12.04.2020 13:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da polis havadan denetim yaptı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır polisi sokağa çıkma yasağını havadan denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Polis Havacılık Şube ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla ilgili denetimlerine havadaki gözü olan helikopterle destek veriyor.

Yasağın başlamasının ardından kent genelinde gerçekleştirdiği uygulamalar havadan destek veren helikopter ekibi, tespit ettiği şüpheli durumları aşağıdaki ekiplere anında iletiyor.

Denetimlerde kent genelinde, insan ve araç yoğunluğunun çok düşük seviyede olduğu görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı! 'Ayrıldım' dedi ve o belgeyi yayınladı!
PARTNER Çay koronavirüsü yenmede etkili mi? Çay koronavirüsü yenmede etkili mi?
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Helikopter İl Emniyet Müdürlüğü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’tan sert tepki

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Muhtar tüm köyü baştan sona dezenfekte etti

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bağcılar’da vatandaşlar sokağa çıkma yasağına uydu

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Diyarbakır Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:41
Öğle
12:25
İkindi
16:04
Akşam
18:59
Yatsı
20:19

İlginizi Çekebilir

Sokağa çıkma yasağından habersiz olan 80 yaşındaki nineye Bağlar Belediyesi sahip çıktı

Sokağa çıkma yasağından habersiz olan 80 yaşındaki nineye Bağlar Belediyesi sahip çıktı

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Diyarbakır’da ücretsiz maske dağıtım noktaları belirlendi

Diyarbakır’da vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır’da vatandaşlar sokak hayvanlarını unutmadı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.