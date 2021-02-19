Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faillerine müebbet

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin tutuklu yargılanan sanıklardan Muhammed Emir Cura ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'in ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cura ve Aytekin hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanıkların cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
Tutuklu sanıklar, isnat edilen suçtan beraatları yönünde karar verilmesini talep etti.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan Muhammed Emir Cura'ya ağırlaştırılmış, Ferit Aytekin'e de müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, polis memuru Arslan'ın, beraberindeki polislerle 30 Mayıs 2020'de durumundan şüphelendikleri kişilere kimlik kontrolü yapmak istedikleri sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.