Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırıyla ilgili davada sanıklardan Muhammed Emir Cura'nın ağırlaştırılmış müebbet, Ferit Aytekin'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar tamamlandı.

Diyarbakır 13. Ağır Ceza Mahkemesince, 19 Şubat'ta görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Cura ve Aytekin hakkında verilen hapis cezalarına ilişkin 35 sayfalık gerekçeli karar hazırlandı.

Gerekçede 30 Mayıs 2020'de şehit polis Arslan'ın da yer aldığı görevli ekibin, 5 Nisan Mahallesi'nde Cura, Aytekin ve M.A'yı şüpheli hareketlerinden dolayı takibe başladığı ve "dur" uyarısına rağmen sanıkların kaçarak ruhsatsız tabancayla açtıkları ateş sonucu Arslan'ın şehit olduğu anımsatıldı.

- Delilleri yok etmek için tişörtünü diğer şüpheliyle değiştirmiş

Sanık Cura'nın olaydan sonra aynı mahallede "bekar evi" olarak kullandıkları adrese gittiği belirtilen gerekçede, şunlara yer verildi:

"Cura, saldırıda kullandığı silahı A.K'ye vererek 'Bu silahı kaybedin, beni de bu beladan kurtarın.' dediği, S.T'nin tişörtünü giyerek kendi tişörtünü de S.T'ye verip elini, yüzünü yıkadıktan sonra evden ayrıldığı anlaşılmıştır. Şüpheli S.T, Cura'ya tişörtünü vererek, onun tişörtünü de kendisi alarak suç delillerini gizleme veya yok etmek kastıyla hareket ettiğine yönelik yeterli şüphe oluşmuştur."