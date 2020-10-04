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Diyarbakır’da Sağkulak Göleti 7 günde tamamlanacak

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 04.10.2020 13:01 | Son Güncelleme

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağkulak Mahallesinde 150 büyükbaş ile 6 bin küçükbaş hayvanın faydalandığı gölette bakım onarım çalışması başlattı.Diyarbakır’da tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sunmak, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesinde yer alan Sağkulak Mahallesi hayvan içme suyu göletinde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sağkulak Mahallesinde 150 büyükbaş ile 6 bin küçükbaş hayvanın faydalandığı gölette bakım onarım çalışması başlattı.
Diyarbakır’da tarım ve hayvancılığın gelişimine katkı sunmak, yerel üreticiyi desteklemek amacıyla çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesinde yer alan Sağkulak Mahallesi hayvan içme suyu göletinde bakım ve onarım çalışması başlattı. 2000 yılında inşa edilen ve kullanılmaz durumda bulunan Sağkulak Göleti ilk etapta zeminde oluşan çamurlardan arındırılacak. Yapılacak temizlik işleminin ardından yetersiz olan dolgu ve bendi yükseltilerek gölet yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.
150 büyükbaş, 6 bin küçükbaş olmak üzere toplam 6 bin 150 hayvanın içme suyu kaynağı olan Sağkulak Göletindeki bakım ve onarım çalışmalarının 7 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Kullanılamaz durumda olması nedeniyle hayvanların su bulmak için uzak noktalara gitmesi sebebiyle yaşanan et ve süt kaybı göletin yenilenmesiyle birlikte en aza indirilecek. Bakım ve onarım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte Sağkulak Mahallesinde ikamet eden yüzlerce üretici ekonomik anlamda kazanç elde edecek.

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